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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:04:00 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,085538 -0,65
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058028 -0,50
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,737432 -0,48
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,935956 -0,46
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026348 -0,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008796 -3,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022918 -1,05
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,534423 -0,39
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,516650 -0,38
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041297 -0,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,111317 -1,94
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 88,590065 -1,23
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082724 -1,06
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043814 -0,88
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046781 -0,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,893903 -0,90
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,559983 -0,43
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,104878 -0,34
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,036235 -0,30
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,796336 -0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,074526 -1,54
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,280561 -1,04
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,055601 -0,87
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028572 -0,68
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,828283 -0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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