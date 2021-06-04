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Dünya Katar’dan Suriye açıklaması: Rejimle ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil
Dünya

Katar’dan Suriye açıklaması: Rejimle ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil

Suriye’de sergilenen bir tiyatro sonrası seçimleri kazanan Esed rejimiyle normalleşme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin Katar’dan art arda açıklamalar geliyor. Katar, “Suriye rejimiyle ilişkiler normalleşemez.’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 13:53:00 -
Katar’dan Suriye açıklaması: Rejimle ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil

Katar Suriye rejimine yaptırıma neden olan şartların kalmadığını, bilakis ağırlaştığını belirterek rejimle normalleşmeye karşı olduğunu bildirdi.

Arap Dünyası'nda Suriye rejimi ile normalleşme tartışmaları sürerken Katar'dan resmi bir açıklama geldi.

Katar, 2011'de Suriye rejimine yaptırım uygulama nedenlerinin ortadan kalkmadığına, Esed rejiminin 10 yıldır kendi halkına karşı büyük suçlar işlediğine ve geri adım atmaya yanaşmadığına dikkat çekerek, Esed rejimiyle normalleşmeye karşı olduklarını belirtti.

1945'te Arap Birliği kurulurken kurucu üyelerden olan Suriye'nin bu birliğe üyeliği Kasım 2011'de rejiminin halkına uyguladığı şiddet gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Son dönemde Suudi Arabistan'ın Suriye ile ilişkileri yeniden tesise yönelik sinyaller vermesi Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönebileceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Bu açıklamayla Katar, Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönmesine yönelik bir kararı veto edeceğinin da sinyalini vermiş oldu.

 

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