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Aktüel Katar, "5. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri"ni sahiplerine sundu
Aktüel

Katar, "5. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri"ni sahiplerine sundu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:41:23 -
Katar, "5. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri"ni sahiplerine sundu

TUNUS (AA) - Tunus'un Konferans Sarayı'nda "5. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ödül töreni, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde Katar Başsavcısı, Kanun Hükümleri ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali bin Fıtıs el-Merri'nin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Avustralya, ABD, Madagaskar, Bulgaristan, Lübnan, Brezilya ve Malezya'dan ödül sahipleri, törene video konferans yöntemiyle katıldı.

Daha önce Ruanda, Malezya, İsviçre ve Avusturya'da gerçekleştirilen ödül töreni ilk kez bir Arap ülkesinde düzenlendi.

Yolsuzluk konularında bilimsel araştırma ve bilimsel bakış açısıyla mücadele yöntemleri, modern teknolojilere dayalı yeni araçların icadı ve yolsuzlukla mücadelede bu araçların kullanılması olmak üzere dört kategoride ödül veriliyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde dürüstlük ve yolsuzlukla mücadele kültürünü yaygınlaştırmak için çalışan ödülün toplam değeri yaklaşık bir milyon dolar.

Ödül töreni Katar merkezli Kanun Hükümleri ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi tarafından Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin desteğiyle her yıl düzenleniyor.



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