  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Analiz: PKK'nın silah bırakma süreci ne durumda? SDG, Suriye Kabinesi’ne giriyor! Türkmenler hayal kırıklığı yaşıyor! Gazeteci Cüneyt Özdemir de sonunda itperestlere isyan etti! “Karşımızda deli insanlar, normal olmayan insanlar var!” Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde! Bakan Ersoy: “Mersin, festivalin önemli duraklarından biri olacak” AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan İsrail’e sert tepki: 'Mavi Vatan vatandı asla taviz vermeyiz!' Özbek'ten şampiyonluk hediyesi! Taraftarın hayali gerçek oluyor! AK Parti'den ‘ara zam’ açıklaması: Çalışanları, emekliyi ve dar gelirliyi destekleyeceğiz! CHP diktatörlüğü! AK Partili babaya kızdı, milli sporcu oğlunu kovdu Yunanistan'da büyük kriz! Küfürbaz müdür kovuldu Akit’e saldırdılar
Gündem Katalog evlilik sistemine devam ediyorlardı! 6 ilde FETÖ’ye eş zamanlı operasyon
Gündem

Katalog evlilik sistemine devam ediyorlardı! 6 ilde FETÖ’ye eş zamanlı operasyon

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katalog evlilik sistemine devam ediyorlardı! 6 ilde FETÖ’ye eş zamanlı operasyon

Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesi devam ediyor. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheli yakalandı. Örgütünün güncel yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan şüphelilerin, öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman temin ettikleri, ev abi/ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığı sürdürdükleri ve örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik sistemine devam ettikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 FETÖ üyesi yakalandı. Örgütünün güncel yapılanmasında, öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman temin edildiği, ev abi/ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü tespit edildi. Ayrıca kadın yapılanması içerisinde aktif görev alan kişilerin faaliyetlerine devam ettiği, örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik (izdivaç) sisteminin de sürdürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli Aksaray, Antalya, Çanakkale, Bursa ve Samsun illerini kapsayan toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayın ile toplam 1 milyon 140 bin TL değerinde nakit para ve altın ele geçirildi.

FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyonda 2 kişi tutuklandı
FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyonda 2 kişi tutuklandı

Gündem

FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyonda 2 kişi tutuklandı

Barış Yarkadaş’ı terleten FETÖ sorusu: CHP’li eski vekilin zor anları
Barış Yarkadaş’ı terleten FETÖ sorusu: CHP’li eski vekilin zor anları

Gündem

Barış Yarkadaş’ı terleten FETÖ sorusu: CHP’li eski vekilin zor anları

Firari FETÖ’cü bakın nerede yakalandı
Firari FETÖ’cü bakın nerede yakalandı

Gündem

Firari FETÖ’cü bakın nerede yakalandı

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu nasıl bir insanlık vijdan ki

Nasıl bir ahiret inancıki gazze körfez dünya yanariken, hala fetöye hizmet edip dünya ahiretlerine yazık ediyorlar. İmanlı insan vatanını satmaz. Cocuklarını torunlarını tehlikeye atmaz.

Yakındır, Avrupa'da da patlıyacak bunların karanlık illegal faaliyetleri!!!

Almanya' başta olmak üzere, tüm Avrupa ülkelerinde tüm derneklerdeki kripto dernek yetkilileri ve kripto eğitimciler vasıtasıyla insan ve para kaynağı sağlanıyor, ve katalok evliliklerde devam ediyor!!! Özellikle A , B , C grupları teşkilatlara bağlı dernekleri sanki tamamen birbirlerinden bağımsız ve farklı gruplarmışçasına gençlere yönelik tanıştırma programlar tertipliyorlar! Özellikle'de Umra organizasyonları katalok evlilik görüşmelerinde birinci sırada yer alıyor!!! Ve birde temizlik vb ek işlere giden; sosyal ekonomik durumu oldukça kötü olan insanların son günlerde özellikle chp'yolsuzluk rüşvet operasyonlarından sonra hızla sınırsız gayrimenkul topluyorlar!!! Avrupa ülkeleri'ninde yakındır bu karapara ağlarını çözüp, gayrimenkullerine el koyması!!! Zira tüm kamuoyunun bile dikkatini çekiyor, sosyal ekonomik durumu kötü olan insanların, bu denli çok gayrimenkul satın almaları!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23