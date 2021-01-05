  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'nun 4 kültürel değeri daha "Ulusal Envanter"e girdi
Aktüel

Kastamonu'nun 4 kültürel değeri daha "Ulusal Envanter"e girdi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:28:01 -
Kastamonu'nun 4 kültürel değeri daha "Ulusal Envanter"e girdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun 4 kültürel değeri, Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine kaydedildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne Kastamonu'dan 4 unsurun kaydedildiğini belirtti.

Kaplan, "Tosya çakısı yapımı", "Azdavay kuşağı", "çarşaf bağı", "imece geleneği" ve "kına gecesi geleneği" olmak üzere daha önce beş olan Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envantere kayıtlı unsur sayısının "Evrenye bıçağı yapımcılığı", "taş baskı geleneği", "su değirmeni kültürü", "beziryağı değirmeni kültürü" ile 9'a ulaştığını aktardı.

Türkiye'nin yaşayan miras değerlerinin ve eşsiz kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığına işaret eden Kaplan, "Kastamonu 81 il arasında Somut Olmayan Kültürel Miras unsur sayısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi sayısı bakımından üst sıralarda yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti
Gündem

Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti

İdlib ve çevresinde son günlerde yaşanan ağır çatışmalar sonrası TSK yeniden harekete geçti.
Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi
Dünya

Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi

Katar ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Anlaşması sonrası, Katar Emiri..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay