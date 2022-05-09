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Aktüel Kastamonu'da yangın! Cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Kastamonu'da yangın! Cami lojmanı kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da çıkan yangında imamın yaşadığı lojman zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 00:47:00 -
Kastamonu'da yangın! Cami lojmanı kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da çıkan yangında imamın yaşadığı lojman zarar gördü.

Merkeze bağlı Yukarıbatak köyü imamı Hasan Şengül'ün yaşadığı cami lojmanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı köyde, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürülen yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.

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