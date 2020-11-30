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Aktüel Kastamonu'da orman yangını
Aktüel

Kastamonu'da orman yangını

Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:08:26 -
Kastamonu'da orman yangını

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleriyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.


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