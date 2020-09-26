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Aktüel Kastamonu'da köyde çıkan yangında 2 ev, bir garaj yandı
Aktüel

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 2 ev, bir garaj yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:22:56 -
Kastamonu'da köyde çıkan yangında 2 ev, bir garaj yandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve bir garaj kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Sırasöğütler köyü Keşkekli Mahallesi'nde köy imamı Lütfi Kerimoğlu'nun kaldığı lojmanda elektrik kontağından yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Sedat Dingil'in evi ile Mustafa Dağdelen'e ait garaja da sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine gelen Kastamonu ve Taşköprü itfaiyesi ile Kastamonu İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü tankerleriyle yangına müdahele edildi.

Söndürülen yangında imam lojmanı ile Dingil'in evi ve Dağdelen'e ait garaj kullanılamaz hale geldi.


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