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Aktüel Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:01:10 -
Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan kişi yurda yerleştirildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için izolasyonda olması gereken kişi, jandarma tarafından dışarıda yakalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyonda olması gereken B.E, filyasyon ekiplerince yapılan kontrolde evinde bulunamadı. Durumun bildirilmesi üzerine B.E, jandarma ekipleri tarafından ilçede yakalandı.

KYK yurduna yerleştirilen B.E'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulandı.


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