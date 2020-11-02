Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan kişi yurda yerleştirildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için izolasyonda olması gereken kişi, jandarma tarafından dışarıda yakalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyonda olması gereken B.E, filyasyon ekiplerince yapılan kontrolde evinde bulunamadı. Durumun bildirilmesi üzerine B.E, jandarma ekipleri tarafından ilçede yakalandı.

KYK yurduna yerleştirilen B.E'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulandı.



