Kastamonu'da evde kumar oynayan 11 kişiye 49 bin 711 lira ceza uygulandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip evde kumar oynadığı belirlenen 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.E. ve E.E'ye ait evde yaptıkları aramada ev sahipleri ile o sırada evde bulunan F.E.Ö, D.T, S.K, A.O.K, M.O, R.Y, M.T, H.Y. ve S.A'nın kumar oynadığını tespit etti.

Evde yapılan aramada O.E'ye ait faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten kişi başı 1225 lira olmak üzere 13 bin 475 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle kişi başı 3 bin 150 liradan 34 bin 650 lira, kuru sıkı tabanca bulunduran O.E'ye de 1586 lira olmak üzere toplamda 49 bin 711 lira idari yaptırım uyguladı.



