Kastamonu simit tiridi tarifi nasıl yapılır? Kastamonu mutfağından Kastamonu tavuklu tirit ve Kastamonu banduma tarifi

Peygamber Efendimizin (sav.) en çok sevdiği yemeklerin başında gelen tirid, kuru ekmeklerin et suyu ile ıslatılıp üzerine isteğe göre et ya da peynir gibi malzemeler eklenerek hazırlanırmış. Yapmak isteyenlere, gelinim mutfakta yapabilir diyenlere işte simit tiridi (Kastamonu) tarifi ve Banduma, Kastamonu'ya has bir yemek tarifi. Kastamonu simit tiridi, Kastamonu bandırması nasıl olur, tarifi nasıl yapılır? Yine Kastamonu'ya özgü kel simit denilen susamsız simit ile hazırlanan simit tiridi, kıymalı ve yoğurtlu sosuyla eşsiz bir lezzet şölenine dönüşüyor. SİMİT TİRİDİ TARİFİ: Kastamonu simit tiridi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?