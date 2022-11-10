Kastamonu simit tiridi tarifi nasıl yapılır? Kastamonu mutfağından Kastamonu tavuklu tirit ve Kastamonu banduma tarifi

Simit tridi Kastamonu'nun enfes lezzetlerinden olan ve en çok tanınan tarifler arasında bulunuyor. Susamsız simitler ile yapılan bu leziz tarif yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Kastamonu’ya özel susamsız kel simit ile yapılan simit tiridi için basit bir kıymalı hamur işi de denebilir. Bayat Kastamonu tiridlerinin değerlendirilerek yapılan simit tiridi tarifini kesinlikle denemelisiniz. İşte, Kastamonu simit tiridi nasıl yapılır merak edenlere, enfes simit tiridi tarifi ve malzemeleri...

Günümüzde de çok çeşitli tirid tarifi var. Özellikle Anadolu’da tirid yalnızca et suyunu değil, tavuk gibi kümes hayvanlarının sularını da ifade ediyor. Kaz tiridi bunların arasında en meşhur olanıdır. Konya tiridi, Kayseri tiridi, Samsun tiridi derken hemen her ilde farklı bir lezzetle tanışmak mümkün. Hatta ekmekli paça diye bir yemek vardır ki, belki de tiridin en leziz halidir. Ben bu hafta, Kastamonu’nun simit tiridini yazmak istedim. Elbette bu tarif örneğindeki gibi, kuru ekmek yerine simit, pide ya da yöreye özgü özel bir ekmek çeşidi kullanarak tirid yapabiliriz.

Kastamonu simit tiridinasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet susamsız kastamonu simidi (bayat)

Et suyu veya tavuk suyu

Sarımsaklı yoğurt

Kavrulmuş kıyma

3 yemek kaşığı tereyağ

1 kaşık salça (isteğe bağlı)

Karabiber

Kimyon

Kekik

Tuz

Bir çok kişinin defterindeki Tirid Tarifi'nin detaylı anlatımı ve deneyenlerin en çok sevdiği tarif nasıl yapılır?

Bayat simitleri ince ince dilimleyin. Sarımsakları ezerek yoğurtla karıştırın.

Tavaya tereyağını alın üzerine salçayı ekleyerek 1-2 kez kavurun, salçanın üzerine kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma pişince tavayı ocaktan alın

Et kuyunu kaynatın, kaynayan et suyunun içine dilimlediğiniz bayat simitleri atın, yumuşayan simitleri kevgir yardımıyla süzerek servis tabağına alın.

Simitlerin üzerine önce sarımsaklı yoğurdu, sonra da kavrulmuş kıymayı gezdirerek servis yapın.

Tavuklu Banduma (Kastamonu Mutfağı) Tarifi İçin Malzemeler

2 adet tavuk göğsü

2 su bardak tavuk suyu

Banduma özel yufkası

100 gr tereyağı

Karabiber

1 bardak dövülmüş ceviz

Tavuklu Banduma (Kastamonu Mutfağı) Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak, tavuk etlerini tencereye alıyoruz ve üzerine su koyup haşlıyoruz. Piştikten sonra suyunu süzerek kenara alıp, tavuk etlerini küçük parçalar halinde elimizle didiyoruz. Banduma yufkası, özel bir yufkadır. Elinizde yoksa, normal yufkayı 3 parmak kalınlığında şeritler halinde keserek hazırlıyoruz. Ayrı bir tencerede, tereyağını eritiyoruz ve geniş ve yuvarlak bir çelik tepsiye alıyoruz. Ayrı bir tencereye aldığımız tavuk sularını kaynatıyoruz. Kaynayan tavuk suyunun içerisine yufkalarımızı batıyoruz ve hemen tepsiye yayıyoruz. Bunu 2 sıra, 3 kat yapıyoruz. Daha sonra da dik şekilde yufkalarımızı, halka şeklinde diziyoruz. Tabi tavuk suyuna batırarak devam ediyoruz. Ara katlarına, dövülmüş cevizlerimizi atıyoruz.

Ağır olmamasını istemiyorsanız , yufkaları tek tek tereyağına batırın. Sadece üzerine tüm tereyağını döküyoruz. Ceviz gezdirip, sıcak olarak servis ediyoruz.

Bu yemeğimiz Kastamonu yöresinde aittir ve orada hindi eti ile yapılıyor. Bu tarif tavuk etiyle yapıldı ama hindi eti ile de aynı şekilde deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Tereyağı yerine sıvı yağ kullanılır mı?

Tereyağ ve margarin yemeklerin yapısına herhangi bir katkı sağlamadığı için bunların yerine sıvı yağ ile pişirmek çok daha sağlıklıdır. Ancak lezzet açısından çorba veya pilavlarda tereyağ+sıvı yağ (ayçiçek yağı) yarı yarıya kullanılabilir. Bu tarif için tereyağı kullanılmalıdır.

Elmadağ Tiridi tarifi ise;

Malzemeler

Yarım kilo kuşbaşı dana et

2 Domates,2,3 biber,2 kaşık salça

1- 1,5 litre su

tuz karabiber

Elmadağ tandır ekmeği

2 kaşık margarin ve ayçiçek yağı

Yapılışı

Derin bir tencerenin içine ayçiçek yağı konulur. Üzerine kuşbaşı doğranmış biber atılır. Rengi dönüp kızarınca yine küp küp doğranmış domates ve salça ile birlikte kavrulur. Üzerine suyun tamamı eklenir o kaynarken başka bir tencereye 1 kaşık yağ ve kuşbaşı doğranmış etler atılıp bir müddet kavrulur. İyice yumuşamış olan etler domatesli biberli kaynayan suya katılır etler bi 15,dk orada pişer. Artık iyice pişmiş olan etli sos küp küp doğradığımız tandır ekmeklerinin üzerine boşaltılır. Yemeğin aşırı sıcaklığı geçene kadar zaten ekmekler suyunu çeker.

afiyet olsun