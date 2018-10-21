Kaşınmak tehlikeli



Vücudun herhangi bir yerinde hissedilen ve böcek dolaşıyormuş hissi, hafif yanma ve batma gibi rahatsızlıklarla ortaya çıkan kaşıntıya, tıp dilinde pruritus veya kaşeski denir.



Kaşıntıyı doğuran sebepler çok çeşitlidir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

- Sabun, çamaşır tozları ve bazı boyaların sebep olduğu kaşıntılar

- Yün veya naylon giyeceklerin sebep olduğu kaşıntılar

- Bazı kimyasal maddelerin sebep olduğu kaşıntılar

- Yumurta, süt, çilek, soğan gibi bazı besinlerin sebep olduğu kaşıntılar

- Bazı ilaçların sebep olduğu kaşıntılar

- Şeker, karaciğer, böbrek hastalıkları veya löseminin neden olduğu kaşıntılar

- Kurdeşen, egzama, su çiçeği, kızamık, kızıl, kızamıkçık veya deri iltihabının sebep olduğu kaşıntılar

- Mantarın sebep olduğu kaşıntılar

- Kıl kurdunun sebep olduğu kaşıntılar

- İshal veya kabızlığın sebep olduğu kaşıntılar

- Sinirlilik ve ruhi sıkıntıların sebep olduğu kaşıntılar Tedavinin ilk şartı, kaşıntıyı doğuran sebebi bulmaktır. Bu arada mümkün olduğu kadar kaşımamaya gayret edilir.