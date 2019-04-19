Kasımpaşaspor - Bursaspor maçı berabere btti Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşaspor ve Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Kasımpaşaspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Karim Hafez'in asistinde şık bir vole vurarak skoru 1-0'a taşıdı. Kıran kırana geçen mücadelenin 80. dakikasında Kasımpaşasporlu Scufet, Bursasporlu Furkan Soyalp'e ceza sahası içerisinde mücadelede bulundu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gitti ve pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 81. dakikada topun başına geçen Aytaç Kara, Scufet'i avlayarak skoru 1-1'e taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Bu skorla Bursaspor, puanını 29'a çıkarttı ve maç fazlasıyla, Göztepe'nin 2 puan üzerinde 15. sırada kendine yer buldu. Kasımpaşaspor ise 38 puanla, maç fazlasıyla 6 sıraya yükseldi. Kasımpaşa: 1 - Bursaspor: 1 Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam Kasımpaşa: Ramazan Köse (Dk. 28 Scuffet), Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Tarkan Serbest, Pavelka, Hafez (Dk. 76 İlhan Depe), Hajradinovic (Dk. 89 Özgür Çek), Trezequet, Perica Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Dk. 90 Shehu), Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Saivet, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Tunay Torun), Lima (Dk. 75 Furkan Soyalp), Latovlevici, Sakho Goller: Dk. 60 Trezequet (Kasımpaşa), Dk. 81 Aytaç Kara (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 23 Pavelka, Dk. 81 Scuffet (Kasımpaşa), Dk. 90+5 Shehu (Bursaspor)

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