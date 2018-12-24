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Kasımpaşa'nın "King Kong"u durdurulamıyor

- Lacivert-beyazlı formayla 17 maçta 20 gole imza atan Diagne, Süper Lig'de son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu oldu- Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı- Diagne, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de Göztepe dışındaki tüm takımlara gol atmayı başardı

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:12
Kasımpaşa'nın "King Kong"u durdurulamıyor


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Kasımpaşa'da bu sezon forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydeden Mbaye Diagne, son 20 yılda Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıların en golcü futbolcusu oldu.

Lacivert-beyazlı takımda golleriyle adından söz ettiren Senegalli milli futbolcu, tarihi bir performansa imza atıyor.

Bu sezonun ilk yarısına 20 gol sığdıran 27 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Mario Jardel'i geride bırakarak ligde son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.

Jardel, Galatasaray formasıyla 2000-2001 sezonunun ilk yarısında 18 kez fileleri havalandırmıştı.

Diagne, Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 yendiği mücadelede attığı ilk golün ardından Jardel'i geçti. 27 yaşındaki golcü oyuncu, siyah-beyazlılar karşısında attığı ikinci golle de bu performansını geliştirdi.

Senegalli santrfor, Süper Lig'de son 20 yılın gol krallarının ilk yarı performansıyla kıyaslandığında Burak Yılmaz ve Fatih Tekke'yi akıllara getirdi.

Burak, 2011-2012 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor formasıyla 16 kez fileleri havalandırmıştı. Milli futbolcu, sezon sonunda bu sayıyı 33'e çıkararak gol kralı unvanını almıştı. Trabzonsporlu eski oyuncu Fatih Tekke ise en skorer isim olarak tamamladığı 2004-2005 sezonunun ilk yarısında 15 kez skor tabelasını değiştirmişti. Şu an Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Tekke, söz konusu sezonda 31 gol kaydetmişti.


- Ligde 34 maçta 32 gol


Attığı gollerin ardından maske takarak yaptığı sevinçle "King Kong" karakterini taklit ettiğini dile getiren Diagne, Süper Lig kariyerinde 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa'da 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta 12 gol atan Senegalli oyuncu, bu sezon ise sahaya çıktığı 17 mücadelede 20 defa ağları sarstı.


- Sadece Göztepe'ye golü yok


Mbaye Diagne, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden Kasımpaşa dışındaki 17 takımdan sadece Göztepe'ye gol atamadı.

Senegalli oyuncu, 2017-2018'in ikinci ve bu sezonun ilk yarılarını kapsayan Türkiye kariyerinde ligdeki 16 takımın ağlarını havalandırmayı başardı.

Diagne, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor ve Kayserispor dışındaki 13 ekibin filelerini sarstı. Senegalli oyuncu, bu takımlardan Trabzonspor, Antalyaspor ve Kayserispor'a karşı ise geçen sezon gol sevinci yaşamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:12
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. mbaye diagne
  4. Spor Toto Süper Lig

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