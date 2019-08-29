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Kasımpaşalı Onur Ural, Nevşehir Belediyespor ile anlaştı

TFF 3.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:49
Kasımpaşalı Onur Ural, Nevşehir Belediyespor ile anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Onur Ural’ı renklerine bağladı.


2019-2020 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı flaş transferler ile oldukça iddialı bir kadro oluşturan kırmızı-beyazlı ekip son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın formasını giyen 22 yaşındaki sağ bek Onur Ural ile anlaşma sağladı.


Futbola Kasımpaşa altyapısında başlayan ve kulübün alt yaş kategorilerinde başarıyla forma giydikten sonra kiralık olarak İstanbulspor’a gönderilen 1,80 boyundaki Onur Ural, kulübün tesislerinde kırmızı-beyazlı formayı giyerek sözleşme imzaladı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:49
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