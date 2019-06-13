Kasımpaşa'da sportif direktörlüğe Emre Zengilli getirildi



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sportif direktörlüğe Emre Zengilli getirildi. 2019-2020 sezonu için teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getiren lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük için de Emre Zengilli ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Daha önceden sportif direktörlük görevini yürüten Sayın Nursal Bilgin'e hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

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