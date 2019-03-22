Kasımpaşa'da hazırlıklar sürüyor - Lacivert-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü ağırlayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmana, milli takımlarında bulunan Trezeguet, Karim Hafez, Simone Scuffet, Tobias Heintz, Syam Ben Youssef, Strahil Popov ve David Pavelka'nın katılmadığı belirtildi. Salonda başlayan antrenmanın sahada yapılan çalışmalarla sona erdiği aktarıldı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen futbolcular Josue Sa, Uğurcan Yazğılı ve izinli olan Tarkan Serbest ile Özgür Çek'in katılmadığı ifade edildi. Veysel Sarı ve Fode Koita'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.