Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Josue Sa, Veysel Sarı, Özgür Çek, Fode Koita ve Stipe Perica katılmadı. Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.



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