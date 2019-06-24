Kasımpaşa'da 2+1 yıllık sözleşme
Lacivert-beyazlı takım, Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.24 Haziran 2019 Pazartesi 16:06
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ninAjman takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtti.
Thiam, lacivert-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi transfer ettiği üçüncü futbolcu oldu. Kasımpaşa, daha önce kaleci Fatih Öztürk ve Portekizli savunma oyuncusu Jorge Fernandes'i renklerine bağlamıştı.
YORUM YAZ