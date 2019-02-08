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Kasımpaşa lige döndü

- Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'a yenilen lacivert-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'yle yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

08 Şubat 2019 Cuma 14:39
Kasımpaşa lige döndü


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında dün Akhisarspor'a 3-1 yenilen lacivert-beyazlılar, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde toplandı.

Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular günü dinlenerek geçirirken, diğer oyuncular ise salonda çalıştı.

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:39
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  4. MKE Ankaragücü
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