Kasımpaşa Kemal Özdeş’i açıkladı Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş’in getirildiğini resmi olarak açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu için futbol takımımız Teknik Direktörlük görevi için Kemal Özdeş ve Sportif Direktörlük görevi için Emre Zengilli göreve getirilmişlerdir. Daha önceden Sportif Direktörlük görevini yürüten Nursal Bilgin’e hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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