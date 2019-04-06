Kasımpaşa, Erzurumspor maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların pas çalışması ve ayak tenisi oynayarak sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladığı aktarıldı. Antrenmana, sakatlığı süren Uğurcan Yazğılı'nın katılmadığı ifade edildi.

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