0553 313 94 23

Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor

- Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek

23 Ağustos 2019 Cuma 09:31
Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 2. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Alanyaspor ise deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Kasımpaşa'da tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, karşılaşmada forma giyemeyecek.


- Ligde 7. randevu


Kasımpaşa ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 6 maçta taraflar üçer galibiyet aldı.

Yapılan müsabakalarda Kasımpaşa 10 gol kaydetti, Alanyaspor ise 12 kez fileleri havalandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:31
  1. Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
    1. Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele..
    2. Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi
    3. 2 bin rakımda doğal "bal" bereketi
    4. Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin..
    5. Start yarın veriliyor! Erdoğan..
    6. Bee’o Propolis’ten doğal ve besleyici..
    7. TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye..
    8. Yüzmeyi sevenler Nilüfer’in..
    9. Kolunu makineye kaptıran genç ağır..
    10. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    11. Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni..
    12. Erzincan'da otomobil bariyerlere..
    13. Tunus Başbakanı Şahid görevini devretti
    14. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç..
    15. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi..
    16. (Özel) Eşine o sözü söyleyen yandı...
    17. Tarım alanlarının yeni bekçileri..
    18. Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2..
    19. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor
    20. (Özel) Karga ile taksi şoförlerinin..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!