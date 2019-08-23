Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor
- Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek23 Ağustos 2019 Cuma 09:31
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 2. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Alanyaspor ise deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Kasımpaşa'da tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, karşılaşmada forma giyemeyecek.
- Ligde 7. randevu
Kasımpaşa ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 6 maçta taraflar üçer galibiyet aldı.
Yapılan müsabakalarda Kasımpaşa 10 gol kaydetti, Alanyaspor ise 12 kez fileleri havalandırdı.
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