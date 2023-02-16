Kaşımaya devam ediyor! Bi sus be adam...

Yaptığı yalanlarla deprem bölgesinde infiala sebebiyet veren Oğuzhan Uğur, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından da büyük tepkiyle karşılanmıştı. Dün gece yardım programına bağlanmak istediğini ama dostları sayesinde bağış yaptığını da söyleyen Uğur'un bu pişkin hareketleri pes dedirtti.

Kahramanmaraş ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremden sonra elinden geleni yapmaya çalışan Oğuzhan Uğur'a soruşturma açılmıştı. Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli "Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" ifadelerini kullanmıştı.

BAĞIŞINI BİLE REKLAM MALZEMESİ YAPMAKTAN KAÇINMADI

Uğur bir paylaşım yaparak "Yoğunluktan sanırım, biz de bağlanamadık ama dostlarımız oradaydı. Sayelerinde ulaşabildim ve Türkiye Tek Yürek kampanyasına ekibim adına 500 bin TL bağışladım. Bir damla su olsun" dedi.