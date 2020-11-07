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Aktüel Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Aktüel

Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:43:00 -
Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin dün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Kasım, “2” olanlar 7 Kasım, “4” olanlar 8 Kasım, “6” olanlar 9 Kasım, “8” olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.

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