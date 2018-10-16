Kaşıkçı olayından sonra Manchester United, bin Selman'ı reddetti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Suudi Arabistan'ın veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a satılacağı iddia edilmişti. Ancak Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolması ve burada öldürüldüğüne dair açıklamalar yapılmasının ardından bu alışveriş de iptal oldu.

4 milyar euro’yu gözden çıkarmışlardı

Manchester United'ın sahibi Amerikalı Glazer ailesinin kulüpte söz sahibi isimlerinden olan Avram Glazer'ın bir yatırım konferansına katılmak için gittiği Riyad'da Prens bin Selman ile de görüşeceği ve Manchester United'ın satışını konuşacakları gazetelere yansımıştı. Selman'ın 'Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak için 4 milyar Euro teklif etmeye hazırlandığı belirtilse de bu anlaşmanın en azından şu an için gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.

Satış olmayacağına yemin ettiler

İstanbul'da yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayetinin, devlet görevlileri ve Prens Selman'a bağlı isimlerce yapılması nedeniyle İngilizlerin bu satıştan vazgeçtiği vurgulandı. Hatta İngiliz gazeteleri, Glazer ailesinin Manchester United'ın 'İngiliz' üyelerine böyle bir satışın gerçekleşmeyeceğine dair 'yemin ettiğini' bile yazdı.

Kaynak: Sabah