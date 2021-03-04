Kaset partisi! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP’yi karıştıran ayrımcılık

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yapılan kaset komplosuyla koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la ilgili 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin olduğu kaseti gördükten sonra istifaya zorladığı öğrenildi. Genel merkezde CHP genel başkan yardımcılarından birinin, boş kâğıda Sancar'a imza attırdığı, sonrasında kâğıdı istifa dilekçesi olarak doldurduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Sancar, "Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikâyetimi yaptım. Her türlü iftiraya cevap vereceğim" dedi. İşte Sancar'ın ifadeleri;

Sancar'ı istifaya zorladı

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili ve parti meclisi üyesi Özgür Karabat'a sahip çıkıp istifa ettirmezken, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı istifaya zorlaması parti içinde tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan istifa etti

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a düzenlenen kaset komplosunun ardından koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu, uygunsuz görüntülerinin olduğu kaseti ortaya çıkan Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı istifaya zorladığı öğrenildi.

Sancar, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Sancar'ın istifa açıklaması sosyal medyada ve parti kulislerinde 'Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye katılacak' yorumlarına neden oldu.

Oysa Sancar'ın istifasının arkasında bir süre önce CHP Genel Merkezi'ne gönderilen ve karşılığında 1 milyon dolar istenen 4 dakikalık kaset olduğu öğrenildi. Kasette alkollü bir ortamda Sancar'ın yer aldığı görüntülerin olduğu öne sürüldü.

Sancar'dan 1 milyon dolar istendi

İddiaya göre Sancar'ın, Denizli'de 3 ay önce bir arkadaşının davetiyle gittiği evde iki genç tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi ve Sancar'dan 1 milyon dolar istendi. Sancar bunun üzerine savcılığa giderek, şikâyetçi oldu.

Para alamayınca görüntüleri CHP'ye gönderdiler

Sancar'dan istedikleri parayı alamayan şantajcılar bir süre önce videoyu CHP Genel Merkezi'ne gönderip, onlardan da para istedi.

Kılıçdaroğlu "istifa etsin" talimatı verdi

Kasetin Genel Merkez'e ulaşmasından hemen sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "istifa etsin" talimatı üzerine, bir genel merkez yöneticisi Sancar'la görüşüp, istifa etmesi gerektiğini iletti.

Boş kağıda imza attırıldı

CHP genel başkan yardımcılarından biri, boş kâğıda Sancar'a imza attırdı, sonrasında kâğıdı istifa dilekçesi olarak doldurdu.

'Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu'

Teoman Sancar konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir linç girişimiyle karşı karşıyayım. Bel altından vurup hedef gösteriyorlar. İftira atıyorlar. Bu ahlaksızca bir şey. Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu... Gerekli yerlere şikâyetimi yaptım. Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim" dedi.

Partiyi karıştıran ayrımcılık!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yapılan kaset şantajıyla gündeme gelen İstanbul Milletvekili ve parti meclis üyesi Özgür Karabat'a sahip çıkıp istifa ettirmezken, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı istifaya zorlaması parti içinde büyük tartışmalara neden oldu.

Kaynak: Sabah