Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?
İlk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelen Kasaba Doktoru dizinin konusu, oyuncuları ve dizinin nerede çekildiği araştırılmaya başladı. Peki, Kasaba Doktoru dizisindeki hastane nerede?
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Uluçınar Hastanesi’nin nerede bulunduğu merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru Uluçınar Hastanesi hangi ilde?
Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?
Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Ulıçınar Hastanesi’nin nerede hangi ilde yer aldığı merak ediliyor. Kasaba Doktoru dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Uluçınar Hastanesi'nin hangi ilde, ilçede yer aldığı konusunda bir detaya henüz ulaşılmadı.
Kasaba Doktoru konusu nedir?
Babasını kaybeden Ömer Özen doktor olmaya karar verir. Kasaba Doktoru dizisinde gelecek vaat eden Ömer Özen ile başarılı cerrah Hakan Aydıner'in şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle meydana olaylar anlatılıyor.
Kasaba Doktoru oyuncuları kimler?
Ozan Akbaba Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı Dr. Leyla Erpek
Deniz Can Aktaş Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever Başhemşire Mine Yıldız
Sinan Albayrak Başhekim Yalçın Aygün
Özgün Karaman Dr. Berk Aygün
Barış Yıldız Dr. Turgut Ölgü
Sinan Demirer İhsan Bozkır
Tarık Uğur Özenbaş Onur Günce
Özgür Cem Tuğluk Dr. Murat Dilkor
Barış Yalçın
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş Arzu
Fatih Yücebağ Bektaş
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu