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Medya Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?
Medya

Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?

İlk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelen Kasaba Doktoru dizinin konusu, oyuncuları ve dizinin nerede çekildiği araştırılmaya başladı. Peki, Kasaba Doktoru dizisindeki hastane nerede?

Yeniakit Publisher
2022-04-16 11:35:00 -
Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Uluçınar Hastanesi’nin nerede bulunduğu merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru Uluçınar Hastanesi hangi ilde?

Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?

Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Ulıçınar Hastanesi’nin nerede hangi ilde yer aldığı merak ediliyor. Kasaba Doktoru dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Uluçınar Hastanesi'nin hangi ilde, ilçede yer aldığı konusunda bir detaya henüz ulaşılmadı.

Kasaba Doktoru konusu nedir?

Babasını kaybeden Ömer Özen doktor olmaya karar verir. Kasaba Doktoru dizisinde gelecek vaat eden Ömer Özen ile başarılı cerrah Hakan Aydıner'in şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle meydana olaylar anlatılıyor.

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler?

Ozan Akbaba     Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı      Dr. Leyla Erpek

Deniz Can Aktaş               Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever                Başhemşire Mine Yıldız

Sinan Albayrak                  Başhekim Yalçın Aygün

Özgün Karaman                Dr. Berk Aygün

Barış Yıldız          Dr. Turgut Ölgü

Sinan Demirer   İhsan Bozkır

Tarık Uğur Özenbaş        Onur Günce

Özgür Cem Tuğluk           Dr. Murat Dilkor

Barış Yalçın

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş     Arzu

Fatih Yücebağ   Bektaş

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

Kasaba Doktoru Mine kimdir? Kasaba Doktoru Hemşire Mine kim oynuyor?
Kasaba Doktoru Mine kimdir? Kasaba Doktoru Hemşire Mine kim oynuyor?

Medya

Kasaba Doktoru Mine kimdir? Kasaba Doktoru Hemşire Mine kim oynuyor?

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