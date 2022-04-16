TRT 1 ekranlarında yayımlanan Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Uluçınar Hastanesi’nin nerede bulunduğu merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru Uluçınar Hastanesi hangi ilde?

Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?

Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Ulıçınar Hastanesi’nin nerede hangi ilde yer aldığı merak ediliyor. Kasaba Doktoru dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Uluçınar Hastanesi'nin hangi ilde, ilçede yer aldığı konusunda bir detaya henüz ulaşılmadı.

Kasaba Doktoru konusu nedir?

Babasını kaybeden Ömer Özen doktor olmaya karar verir. Kasaba Doktoru dizisinde gelecek vaat eden Ömer Özen ile başarılı cerrah Hakan Aydıner'in şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle meydana olaylar anlatılıyor.

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler?

Ozan Akbaba Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı Dr. Leyla Erpek

Deniz Can Aktaş Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever Başhemşire Mine Yıldız

Sinan Albayrak Başhekim Yalçın Aygün

Özgün Karaman Dr. Berk Aygün

Barış Yıldız Dr. Turgut Ölgü

Sinan Demirer İhsan Bozkır

Tarık Uğur Özenbaş Onur Günce

Özgür Cem Tuğluk Dr. Murat Dilkor

Barış Yalçın

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş Arzu

Fatih Yücebağ Bektaş

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu