Kasa Katılım Bankası’nın kuruluşu onaylandı
Kasa Katılım Bankası AŞ’nin kuruluşuna onay verildi. Dijital bankanın sermayesi ise 1.5 milyar lira olarak açıklandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onay kararı yürürlüğe girdi.
Kararla Great East Capital Bilgi Teknolojileri Yatırımları AŞ, Adam Muhammed Sadıq, Maryam Khalid Al-Atteyah, Hector Fernando Sepul Veda Reyes Retena ve Yağmur Şatana tarafından Türkiye’de Kasa Katılım Bankası AŞ’nin kurulmasına izin verildi.
Dijital bankanın kuruluş sermayesi 1.5 milyar lira olacak.
BDDK kararı Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda Kasa Katılım Bankası AŞ, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet yürütecek.