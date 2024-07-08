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Yaşam Karton yüklü tır yandı
Yaşam

Karton yüklü tır yandı

Yeniakit Publisher
2024-07-08 00:03:00 -
Karton yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde karton yüklü tırın dorse bölümünde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, R.B. idaresindeki 42 GM 921 plakalı tır, otoyol Damlama bölgesi Tarsus istikametine ilerlerken karton yüklü dorsesinin lastiklerin bulunduğu noktadan alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Olay anında bariyer dışına sıçrayan alevler de kontrol kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.


Kaynak: İHA

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