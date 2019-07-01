0553 313 94 23

Kartepe’de Off-Road heyecanı nefes kesti

Road şenliği, nefes kesen yarışlara sahne oldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14
Kartepe’de Off-Road heyecanı nefes kesti

Road şenliği, nefes kesen yarışlara sahne oldu. Takımların hünerlerini sergilediği yarışlarda dereceye girenler ödüllendirildi.



Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road Şenliği"nde 25 erkek, 5 kadın pilot normal pistte mücadele ederken, 15 pilot eskrim de toplamda 45 pilot dereceye girmeye çalıştı. Hafta sonu 2 gün süren yarışların başlangıcını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaptı. Yarışmada piste çıkarak hünerlerini sergileyen Başkan Kocaman, yarışmacı ekiplere başarılar diledi. Kocaman, “Kartepemizin tanıtımına yönelik bu tür etkinlikleri bizim için de çok önemli. Hem yarışmacılarımız hem de izleyenler keyif ve heyecan dolu saatler geçiriyorlar. Biz ve adrenalin sevenler için harika bir yarış organizasyonu. Bu tür adrenalin sporlarının ilçemizde yapılması bizleri sevindirmektedir. Burada emeği geçenlere teşekkür ederken, piste çıkacak yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.



Para ödülleri verildi


Havadan görüntülenen nefes kesen yarışlarda S1-S2-S3 ve S4 kategorilerinde pilotlar mücadele ettiler. Yarışmacılar 2 km ekstrem ve 2 km normal pistte hünerlerini sergilediler. Klasmanlarda dereceye girenlere kupaları verilirken, 4 kategoride birinci olan yarışmacıların kendi aralarında yaptıkları mücadele sonrasında birinci olana kupa ile birlikte bin 500 TL, ikinci olana bin TL, üçüncü olana 500 TL ödül verildi. Kadınlar S1 ve S2 kategorilerinde mücadele ettiler. S1 kategorisinde Sezen Gürsoy birinci, Soley Yaz ikinci olurken, S2 kategorisinde Gönül Uslu birinci, Esre Aydın ikinci, Seyda Özaslan üçüncü oldu.



Ödüller sahiplerini buldu


Erkeklerin mücadele ettiği S1 kategorisinde Barkın Civak ve Burak Civak kardeşler birinci, Güner Salcı ve Mustafa Salcı ikinci, İsmail Yaz ve Engin Deniz üçüncü oldu. S2 kategorisinde Rüstem Yıldız ve Eren Atçılar birinci, Metin Albayrak ve Serdar Özgür ikinci, Erdal Mercan ve Samet Yiğit üçüncü olurken S3 kategorisinde Cüneyt Kazancı ve Gökhan Taşlı birinci, Bilal Barış ve Ferhat Turanlı ikinci, Salih Kızılkaya ve Kamer Şen üçüncülük kürsüsüne çıktı. S4 kategorisinde ise Emin Uzuner ve Sezgin Deniz birinci, Selahattin Seçkin ve Engin Arslan ikinci, Osman Öztaş ve Şükrü Aslan üçüncü oldu. Genel Klasman da Barkın Civak ve Burak Civak birinci, Rüstem Yıldız ve Eren Atçılar ikinci ve Cüneyt Kazancı ve Gökhan Taşlı üçüncülüğü elde etti.


Dereceye girenlere ödülleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu
    1. Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi..
    2. Vücuttaki su tutulması neden olur? Bu..
    3. Sigara izmaritiyle oyunu kullan,..
    4. Sudanlı eski bakan: “Uzlaşma..
    5. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi..
    6. Dışişlerinden Moldova Cumhuriyeti..
    7. İl Başkanı Gültekin Yıldız’dan deprem..
    8. GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu..
    9. Bilecik’te Ankara Ekspresi heyecanı
    10. Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var
    11. Elektrik kontağından çıkan yangın 2..
    12. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı..
    13. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia..
    14. İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’..
    15. Denizli Valiliği’nden imara barışı..
    16. Hong Kong’da suçluların Çin’e iade..
    17. Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
    18. TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri..
    19. Muğla'da orman yangını
    20. Malatya Kayısı Festivaline hazır
    21. Sudan’daki askeri gösterilerde ölü..
    22. Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya
    23. Nijerya'da tekne battı! Ölü ve..
    24. Kapalıçarşı'da altın
    25. Anız yakanlara her dekar için 60 lira..
    26. Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk..
    27. İstanbul Valiliği'nden Atatürk..
    28. Ağrı’da “Okul Yöneticilerine Mesleki..
    29. Mevcut parklar da yenileniyor
    30. Belediye personelinin nezaketi, sokak..
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama