Kartepe’de Off-Road heyecanı nefes kesti

Road şenliği, nefes kesen yarışlara sahne oldu. Takımların hünerlerini sergilediği yarışlarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road Şenliği"nde 25 erkek, 5 kadın pilot normal pistte mücadele ederken, 15 pilot eskrim de toplamda 45 pilot dereceye girmeye çalıştı. Hafta sonu 2 gün süren yarışların başlangıcını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaptı. Yarışmada piste çıkarak hünerlerini sergileyen Başkan Kocaman, yarışmacı ekiplere başarılar diledi. Kocaman, “Kartepemizin tanıtımına yönelik bu tür etkinlikleri bizim için de çok önemli. Hem yarışmacılarımız hem de izleyenler keyif ve heyecan dolu saatler geçiriyorlar. Biz ve adrenalin sevenler için harika bir yarış organizasyonu. Bu tür adrenalin sporlarının ilçemizde yapılması bizleri sevindirmektedir. Burada emeği geçenlere teşekkür ederken, piste çıkacak yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.

Para ödülleri verildi

Havadan görüntülenen nefes kesen yarışlarda S1-S2-S3 ve S4 kategorilerinde pilotlar mücadele ettiler. Yarışmacılar 2 km ekstrem ve 2 km normal pistte hünerlerini sergilediler. Klasmanlarda dereceye girenlere kupaları verilirken, 4 kategoride birinci olan yarışmacıların kendi aralarında yaptıkları mücadele sonrasında birinci olana kupa ile birlikte bin 500 TL, ikinci olana bin TL, üçüncü olana 500 TL ödül verildi. Kadınlar S1 ve S2 kategorilerinde mücadele ettiler. S1 kategorisinde Sezen Gürsoy birinci, Soley Yaz ikinci olurken, S2 kategorisinde Gönül Uslu birinci, Esre Aydın ikinci, Seyda Özaslan üçüncü oldu.

Ödüller sahiplerini buldu

Erkeklerin mücadele ettiği S1 kategorisinde Barkın Civak ve Burak Civak kardeşler birinci, Güner Salcı ve Mustafa Salcı ikinci, İsmail Yaz ve Engin Deniz üçüncü oldu. S2 kategorisinde Rüstem Yıldız ve Eren Atçılar birinci, Metin Albayrak ve Serdar Özgür ikinci, Erdal Mercan ve Samet Yiğit üçüncü olurken S3 kategorisinde Cüneyt Kazancı ve Gökhan Taşlı birinci, Bilal Barış ve Ferhat Turanlı ikinci, Salih Kızılkaya ve Kamer Şen üçüncülük kürsüsüne çıktı. S4 kategorisinde ise Emin Uzuner ve Sezgin Deniz birinci, Selahattin Seçkin ve Engin Arslan ikinci, Osman Öztaş ve Şükrü Aslan üçüncü oldu. Genel Klasman da Barkın Civak ve Burak Civak birinci, Rüstem Yıldız ve Eren Atçılar ikinci ve Cüneyt Kazancı ve Gökhan Taşlı üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman verdi.