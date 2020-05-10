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Aktüel

Kartepe’de görev yapan sağlıkçı anneler unutulmadı

Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarının Anneler Günü’nü kutlayarak sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:28:44 -
Kartepe’de görev yapan sağlıkçı anneler unutulmadı

Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarının Anneler Günü’nü kutlayarak sürpriz yaptı.


Covid-19 pandemisine karşı büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını Kartepe Belediyesi, Kocaman, annenler gününde yüzlerini güldürdü. Covid-19 önlemlerinde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına ilk günden itibaren besin değeri yüksek, enerji verici yiyecekler ikram eden belediye, Anneler Günü’nde de çocuklarıyla arasına mesafeler giren sağlıkçı anneleri unutmadı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla sağlık çalışanı anneleri ziyaret eden ekipler, atıştırmalıkların yanı sıra karanfil ile sağlık çalışanlarının Anneler Günü’nü kutladı.

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