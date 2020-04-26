Kartellerin kol gezdiği ülkede insan hakları gözlemcisi ve oğlu vurularak öldürüldü
Ülkeyi kan gölüne çeviren uyuşturucu kartellerinin saldırılarıyla sık sık gündeme gelen Meksika’da insan hakları gözlemcisi ve oğlunun evlerine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika'nın güneyinde insan hakları gözlemcisi ve oğlu vurularak öldürüldü.
Meksika İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, Guerrero eyaletinin Coyoca de Benitez kentinde gözlemci Jesus Memije ve oğlunun evlerine giderken silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.
Bu yıl, öldürülen dördüncü görevli
Saldırıda Memije ve oğlu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Memije'nin Meksika'da bu yıl öldürülen dördüncü insan hakları görevlisi olduğu ifade edildi.