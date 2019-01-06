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Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

06 Ocak 2019 Pazar 16:38
Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kartal'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına yansıdı. 


Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Kartal Petroliş Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbar edilen V.Y'yi  yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yaşadığı eve çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit eden polis ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda satışa hazır çok sayıda klipsli poşetler halinde  1.720 gram Skunk adlı madde ve bu uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.Yakalanan V.Y'nin  birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. V.Y Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:38
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. Gidemeyene hac kurasız
  4. uyuşturucu operasyonu

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