  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kartal'da 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren kadın hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Kartal'da 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren kadın hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:37:19 -
Kartal'da 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren kadın hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içirip eline sigara veren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın hakkında, "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki B.B. ile F.Ü'nün gayri resmi birlikte oldukları, mağdur bebeğin de çiftin çocukları olduğu belirtildi.

Suç tarihinde F.Ü'nün bebeğini kuzeni Merve A'ya bıraktığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Merve A'nın da kuzenini arayarak bebeği de yanına alıp arkadaşlarıyla buluşacağını söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Merve A'nın, arkadaşlarıyla buluşmak amacıyla gittiği restoranda alkol aldığı, mağdur bebek kucağındayken elinde olan alkol bardağını ağzına değirdiği, daha sonra da sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştığı aktarıldı.

Dosyaya delil olarak sunulan fotoğraflarla bu suçun doğrulandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Merve A'nın alınan ifadesinde mağdur bebeğe ait fotoğrafı sosyal medyada kendi hesabından paylaştığını, amacının sadece mizah olduğunu, kesinlikle bebeğe alkol içirmediğini, pişman olduğunu söylediği ifade edildi.

İddianamede, sanık Merve A'nın, bu suçu bebeğin annesi tarafından kendisine bakım için bırakılması sonucunda işlediği savunularak, "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan mağdur bebeğin annesi F.Ü. hakkında ise "kasten çocuğunu yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler
Gündem

Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler

Müslümanların en büyük gücü Dua'yı aklınca tiye alan Nihat Genç'in bu tutumuna takipçileri bile isyan etti.
Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı
Gündem

Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme kararı alan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı telefonla arayarak Filistin ko..
Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu
Gündem

Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu

Şule Çet davasında bilirkişi olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay