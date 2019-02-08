Kartal Yuvası'na silahlı saldırı düzenlendi
Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.08 Şubat 2019 Cuma 18:23
Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı.
DHA'nın haberine göre, Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü.
YORUM YAZ