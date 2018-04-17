Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kartal anlaştı! 4 yıllık anlaşma sağlandı

Şampiyonluk mücadelesi vere Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Brezilyalı futbolcu Bernard ile 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma sağladı.

17 Nisan 2018 Salı 15:26
Kartal anlaştı! 4 yıllık anlaşma sağlandı

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulundurmasıyla, yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Talisca'nın bonservisini 21 milyon Euro karşılığında alma hakkı bulunan Kartal, oyuncunun Beşiktaş'ta kalmama ihtimaline göre, alternatif isimler üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Quaresma'ya Çin'den gelebilecek yüksek meblalı teklifleri değerlendirmeyi düşünen başkan Fikret Orman, olası ayrılıkların yerini aynı kalitede oyuncularla doldurmayı planlıyor.

 

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadro yapılanma çalışmalarını sürdürürken sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek Bernard'ın transferinde büyük bir mesafe katetti.

3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme

Takımıyla olacak sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Avrupa'da ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediğini defalarca vurgularken, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık ön anlaşmaya vardığı öğrenildi.

15 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen ve geniş kadroda zaman zaman kendisine yer bulan Bernard, hem 10 numara pozisyonunda, hem de iki kanatta da forma giyebiliyor.

Beşiktaş'ın, Talisca veya Quaresma'dan herhangi birinin takımdan ayrılması halinde, Bernard'ı kadrosuna katması bekleniyor. (Fanatik)
 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:26
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    1. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    2. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    3. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    4. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    5. Hakkari'de park halindeki araç..
    6. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    7. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    8. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    9. Borsa günü düşüşle bitirdi
    10. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    11. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    12. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    13. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    14. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    15. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    16. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    17. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    18. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
    19. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
    20. Malatya "Kartal" avına çıkacak
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...