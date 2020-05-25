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Aktüel

Kars’ta vatandaştan örnek davranış

Kars’ta bir esnaf, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca görevlilere içecekleri kullansın diye işyerinin önündeki buzdolabını açık bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:35:35 -
Kars’ta vatandaştan örnek davranış

Kars’ta bir esnaf, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca görevlilere içecekleri kullansın diye işyerinin önündeki buzdolabını açık bıraktı.


Tür Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ortakapı Mahallesi Şehit Polis Nuri Yıldız Caddesi’nde bulunan bir işletme işyerinin önündeki buzdolabına soda, meyve suyu ve su doldurarak görevlilerin bedava kullanması için buzdolabının kapısına, ‘Yasak sürecinde görevli arkadaşlar içeceklerden alabilirler. Hayırlı bayramlar” yazarak içecekleri bedava olarak görevlilere bıraktı.


Kapalı olan işyerinin önündeki buzdolabına su, meyve suyu ve soda bırakan işyeri sahibi dolabın kilidini de kapatmadı. Kısıtlama süresince görevliler, içeceklerden ihtiyacı karşılığında ücretsiz alarak, buradan karşılayabilecek.

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