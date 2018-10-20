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Kars'ta panik! Kışla önüne tüp bırakıldı

Kars'ta General Kazım Karabekir Kışlası önüne bırakılan tüp, paniğe neden oldu. Bölgeye bomba uzmanı ve tedbir amaçlı özel harekat polisleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye çağrıldı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 23:51
Kars'ta panik! Kışla önüne tüp bırakıldı

Kars’ta kışla önüne bırakılan tüp polisi harekete geçirirken, yapılan incelemede tüpün boş olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan General Kazım Karabekir Kışlası önüne bırakılan büyük tüpü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi ve bağlantı yollarını trafiğe kapatıp çevre güvenliği aldı. Bölgeye bomba uzmanı ve tedbir amaçlı özel harekat polisleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye çağrıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki hareketliliği gören vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. Polis vatandaşları pencerelerden uzak durmaları ve içeri girmeleri konusunda uyardı. Bölgeye yakın 3 katlı bir bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay yerine gelen bomba uzmanı yaptığı incelemede tüpün boş olduğu anlaşıldı. Tüp bulunduğu yerden alınarak polis merkezine götürülürken, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi de yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 23:51
  1. Kars

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