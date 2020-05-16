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Kars’ta korona virüs vaka sayısında artış

Kars’ta, 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca 10 gün içerisinde 146 artarak 176’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:12:16 -
Kars’ta korona virüs vaka sayısında artış

Kars’ta, 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca 10 gün içerisinde 146 artarak 176’ya yükseldi. 2 bin 145 kişi (Kovid-19) testi yapılırken, korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti.


Kars’ta korona virüs vaka sayısında artışa kentte yapılan bir nişan merasimi neden oldu. Korona virüs şüphesiyle hastanelere sevk edilenlerden 56’sı evlerinde, 53’ü ise karantina yurdunda gözetim altında tutuluyor. Kentte özellikle bazı vatandaşların maske kullanmaması ise dikkat çekiyor.


Kars Valisi Türker Öksüz’ün İl Pandemi Kurul Toplantısı’nda son 10 günde vaka sayısında artış olduğunu belirtmesi üzerine cadde ve sokaklarda tedbirler artırıldı. Polis ekipleri sürekli vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.


Kentte korona virüs vakalarında artışın en önemli etkeni vatandaşların kurallara uymamasına bağlandı. Hiçbir işi olmadığı halde dolaşmak için cadde ve sokaklara çoğunluğu maskesiz olarak çıkan vatandaşlar vaka sayısının artmasına adeta davetiye çıkarıyor. Özellikle Faikbey Caddesi ile Kazım Karabekir Paşa Caddesi’nde güvenlik önlemlerinin yoğun olduğunu gören vatandaşlar ara cadde ve sokaklara yoğun bir şekilde çıkıyor. Yoğunluğun yaşandığı arka caddeler de korona virüs tedbirlerine uyumaması da vaka sayının artmasına neden oluyor.

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