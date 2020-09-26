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Aktüel Kars'ta hırsızlık şüphelisi, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi
Aktüel

Kars'ta hırsızlık şüphelisi, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:42:55 -
Kars'ta hırsızlık şüphelisi, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

KARS (AA) - Kars'ta çarptığı motosikletli kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün, inşaat malzemesi çaldığı ve bunlarla iş yeri açtığı tespit edildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde 21 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında, kamyonet sürücüsü E.G, motosikletli Y.B'ye çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada, E.G'nin eylülde bazı depo ve inşaat sahalarından yaklaşık 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalınması olayına karıştığını belirledi.

Polis ekipleri, E.G'nin kazanın yaşandığı bölgeye de depo önünden çaldıkları malzemeleri yüklemek üzere geldiği ve ters manevra yaptığı sırada kazanın yaşandığını tespit etti.

E.G'nin çalıntı malları, Arpaçay ilçesindeki bir köyde Y.A'ya ait depoda sakladığını belirleyen polis ekipleri, Y.A'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Arpaçay'da çalınan ürünlerle iş yeri açtıkları ve düşük fiyatla satışa sundukları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. "ölüme sebebiyet vermekten" ve "hırsızlık", Y.A. ise "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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