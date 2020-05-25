  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kars Harakani Devlet Hastanesi, bir öğrenci yurdu ve okul ile Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki bazı binaların çatıları uçtu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:55:24 -
Kars'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

KARS (AA) - Kars'ta iki gündür etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün başlayan ve aralıklara devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, fırtına da ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

Fırtına nedeniyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Serhat Öğrenci Yurdu, Kars Harakani Devlet Hastanesi, Mihralibey Ortaokulunun çatıları uçtu.

Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki bazı binalar ile il merkezindeki bazı yapıların da çatıları uçup yola savruldu.

Harakani Devlet Hastanesinin iki girişinden birisi, çatının bir kısmının uçması, bir kısmında da düşme tehlikesi bulunması nedeniyle kapatıldı.

Fırtınanın birçok ağacı devirdiği şehirde, polisler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı