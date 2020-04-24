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Aktüel

Kars'ta fırınlarda Ramazan pidesine iki saat Kovid-19 molası

2020-04-24 17:25:25 -
Kars'ta fırınlarda Ramazan pidesine iki saat Kovid-19 molası

KARS (AA) - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi iftar saatine yetiştirmeye çalışan fırıncıların yoğun mesaisi sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ramazan tedbirleri genelgesi kapsamında vatandaşlar, iftara 2 saat kala satışı sona erecek pidelerden almak için fırınlar önünde kuyruk oluşturdu.

Fırınların önünde bekleyenler "sosyal mesafe" kuralına uyarak pidelerini aldı.

İftara 2 saat kaldığı Kars'ta pideciler ramazanın ilk gününden son pidelerini fırınlara sürdü. İftara kadar üretimi durduran fırıncılar daha önce pişirilen pideleri müşterilerine sunuyor.

Kentte fırın işletmeciliği yapan Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada saat 17.00 itibarıyla pide üretimini durduklarını söyledi.

Önceki yıllarda ramazanın ilk gününde normalde çok yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Tabii bugün biraz daha sakin, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri uyguluyoruz. Vatandaşlar buradan erkenden pidelerini alıp evlerine döndü. Fırına gelen vatandaşlar maske takıp giriyor, genelde de sosyal mesafe kurallarına uyuluyor, uymayan olursa da uyarıyoruz." dedi.


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