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Aktüel

Kars’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

Kars’ta sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklara 4 saatlik izin verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:01:00 -
Kars’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

Kars’ta sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklara 4 saatlik izin verildi. Güneşli havanın tadını çıkartan çocuklar gönüllerince eğlendi.


İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ile çocuklar maske takma şartıyla 4 saatliğine dışarı çıktı. Havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar parklarda bisiklet sürdü, koştu ve aileleriyle çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların parklarda oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

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