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Aktüel

Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 19:29:34 -
Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaköse köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karaköse köyünde 17 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

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