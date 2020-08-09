Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaköse köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karaköse köyünde 17 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.