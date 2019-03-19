0553 313 94 23

Karşıyaka’dan Mutlu Altuğ açıklaması

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, eski başkan Mutlu Altuğ’un açtığı dava hakkında avukatı ile birlikte bulunduğu beyanların tamamen gerçek dışı olduğu ifadelerine yer verdi.

19 Mart 2019 Salı 15:23
Karşıyaka’dan Mutlu Altuğ açıklaması

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, eski başkan Mutlu Altuğ’un açtığı dava hakkında avukatı ile birlikte bulunduğu beyanların tamamen gerçek dışı olduğu ifadelerine yer verdi.


Karşıyaka Spor Kulübü, eski başkan Mutlu Altuğ’un olağanüstü genel kurulun iptali için açtığı dava hakkında yaptığı açıklamaların ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. “Mutlu Altuğ’un kulübümüz aleyhinde açtığı dava hakkında avukatı ile birlikte bulunduğu beyanlar tamamen gerçek dışıdır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Dava henüz devam etmekte olduğundan, ilgili delil ve belgeler doğal olarak bilirkişi incelemesine esas olmak üzere mahkemeye ibraz edilmiştir. Haberde yer alan mahkemenin el koyduğuna ilişkin bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Nitekim bilirkişi raporu da kulüp lehine verilmiş ve iddiaların aksine usulsüz işlem bulunmadığı, kayıt ve harcamaların uygun olduğuna yöneliktir. Kaldı ki tedbir talepleri önce mahkeme tarafından, daha sonra da Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilip kesinleşmiştir. Bununla birlikte, yargılama henüz devam etmekte olduğundan bu konuda beyanda bulunmaları ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle kendileri aleyhine ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitimci ve velilerden kan ve kök hücre bağışına büyük destek
    1. Eğitimci ve velilerden kan ve kök..
    2. Japonya’daki sergide Osmanlı rüzgarı..
    3. Defineciler kazdıkları çukurda..
    4. Paris’te Sarı Yeleklilerin..
    5. Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline..
    6. "Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz..
    7. "Türkiye, geçen yıl dijital reklamda..
    8. Aydın jandarmasından iki tarlaya..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da
    10. Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
    11. Eskişehir'de "Yeşilay Danışmanlık..
    12. Almanya'nın 2019 büyüme tahmini..
    13. SANKO Okullarının satrançta büyük..
    14. SANKO Üniversitesi’nden İslahiye ve..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ın bir..
    16. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    17. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    18. QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı..
    19. YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite..
    20. 25 kulüp o golcü için sıraya dizildi
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı