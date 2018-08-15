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Karşılaşmaya TL logolu formayla çıkacaklar!

Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, ligde bu hafta oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasına kolunda TL logosu olan formayla çıkma kararı aldı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:02
Karşılaşmaya TL logolu formayla çıkacaklar!

Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Atiker Konyaspor’umuz milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Antalyaspor maçına sol kolunda Türk Lirası Simgesiyle çıkacak.

Son dönemde ülkemiz üzerine oynanan büyük oyunlar ve operasyonlara Atiker Konyaspor’umuz kayıtsız kalmadı. Kulübümüz TFF’ye başvurarak Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında formamızın sol kolunda Türk Lirası Simgesiyle çıkmak için başvuruda bulundu.

Başkanımız Hilmi Kulluk “Devletimizin ve milletimizin bekası için böylesi günlerde futbol camiasının bir araya gelerek bütünleşmesi ve dik bir duruş sergilemesi son derece önemli. Atiker Konyaspor olarak bu kıvılcımı bu şekilde başlatıyoruz ve bütün takımları da bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz”

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:02
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