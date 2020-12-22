Kars Valisi Türker Öksüz: "Sarıkamış, büyük bir azmin destanıdır"

KARS (AA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın, kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanı olduğunu söyledi.

Vali Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Harekatta şehit düşenlerin gösterdiği fedakarlığa değinen Öksüz, şunları kaydetti:

"Kar çiçeği oldular, baharla birlikte kardelene döndüler; kır çiçeği oldular, yaz mevsiminde burcu burcu koktular. Bu cennet vatana buzdan bekçi oldular, bu nasıl aşktı ki tarihi dondurarak tarih oldular. Sarıkamış Harekatı, kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanıdır. Sarıkamış Harekatının 106'ncı yıl dönümünde, adını tarihe ve bağrımıza buzdan harflerle kazıyan, kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımızın korunması, milletimizin bekası ve şanlı al bayrağımız uğrunda canları pahasına bu aziz toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."