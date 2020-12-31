Karısını boğarak öldüren Cezayirli sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki evlerinde 10 yıllık karısı Fatiha Mazouzi'yi yaşadığı tartışma sonunda boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Cezayirli Hıchem Rached, "eşini kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hıchem Rached ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Rached, Cezayir vatandaşı olduğunu, 22 Aralık 2019'daki olaydan bir yıl önce Türkiye'ye yerleştiklerini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:



"Olaydan önce aramızda tartışma oldu ve kavga ettik. O sırada ben aşırı derecede sinirlendim. Cinnet geçirme seviyesine kadar geldim. Bir anda bütün dünya karardı ve aklım gitti. Bilincimi kaybettim. Tartıştıktan sonra elimde mavi bir kemer vardı. Kendimi bileklerimi kesilmiş bir vaziyette gördüm. Onu bile nasıl yaptım hatırlamıyorum. Nasıl öldürdüğümü de bu nedenle hatırlıyorum. Boğmuş olabilir miyim, ben de hatırlamıyorum."

Kendine geldiğinde kemeri eşinin boğazında gördüğünü aktaran sanık Rached, bileklerinin kan içinde ve kesilmiş olduğunu ancak kestiğini hatırlamadığını söyledi.

Sanık Rached, "O gün aramızda namus şeref meselesi sebebiyle tartışma oldu. Onun anısının temiz kalmasını istiyorum. O nedenle bir şey söylemek istemiyorum. Namus meselesi olduğu için onun kirlenmesini istemiyorum. Eşimi öldürdükten sonra intihar etmeye kalkmış olabilirim ancak başarısız olmuşum. Tasarlayarak öldürseydim polise teslim olmazdım başka bir ülkeye kaçardım. Bir anlık cinnet hali beni bu hale getirdi. Her karı koca gibi aramızda zaman zaman tartışma oluyordu." diye savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Rached'in "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Rached, "Mahkemenin kararına saygılıyım." dedi.

Son sözü sorulan sanık Rached, "Ben ülkenizde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Hangi kararı verirseniz razıyım. Tüm içtenliğimle söylüyorum bilinçli yapmadım. Ben ölmeden önce eşimin mezarının nerede olduğunu öğrenmek ve onu ziyarete gitmek istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, sanığa "Tutuklu olduğun için böyle bir şey mümkün değil." diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Hıchem Rached'i, "eşini kasten öldürme" suçu sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa verilen cezayı geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak müebbet hapse indirdi.



Olayda haksız tahrik koşullarının oluşmadığını belirten mahkeme, adli emanette bulunan maktule ait atlet, iç çamaşırı ve elbisenin karar kesinleştiğinde maktulün yasal mirasçılarına iade edilmek üzere Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğuna teslimini kararlaştırdı.