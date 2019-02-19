Karın guruldaması neden olur?

Karnımızdan gelen ilginç seslerin anlamı nedir? Karın guruldamasının nedenleri nelerdir? Karın neden guruldar? İşte bu ilginç sorunun yanıtı...

Karnınızdan gelen gurultunun tek sebebi açlık değildir. Vücudunuzun bir şey yemek istediğini belirttiğini düşünseniz de, vermek istediği mesaj bundan daha fazlası olabilir.

Mideniz ile sindirim sisteminiz arasındaki ilişkiyi anlamanız midenizden neden ses geldiğini anlamanız için çok önemlidir.

Sindirim sisteminiz basit olarak ağzınızla başlayan ve anal kavite ile sonlanan uzun bir tüp gibidir. Aslında çalışma sistemi çok basittir fakat diğer organlar tarafından etkilendiği için karışık bir hale gelmektedir. Yediğiniz besinler vücudunuzda peristaltik kas hareketleri ile sindirilerek yol almaktadır. Bu kasılmalar sırasında ayrıca vücudunuzdaki sıvılar katı ve midesel asitlerle birleştirilmektedir.

Vücudunuzdaki çoğu ses sindirim sisteminiz, midenize giren şeyleri midedeki sıvılarla karıştırmaya çalışırken oluşur. Sisteminizdeki hava bağırsaklarınızdaki hareketlerle bozulmaya başlar, bu da patlayan bir ses oluşturur. Bu sesler açlık seviyenize bağlı olmaksınız herhangi bir zamanda oluşabilir. Tek bir fark vardır; mideniz dolu olduğu zaman bu sesler daha az fark edilir.

Peki eğer mideniz boşsa, neden sindirim sisteminiz kasılmaya devam ediyor? Mideniz tamamen boş olmadan en az 2 saat önce sinir sistemini etkileyen belli başlı ögeleri üretmeye başlar ve beyninize “yemek ye” mesajını gönderir. Beyin de bu sinyallere cevap vererek peristaltik hareketleri başlatır. Bu kasılmalar midenizi boşaltmayı tamamlar ve hatta midenizin açlık hissetmesine neden olarak tekrar yemek yeme isteği doğurur.

AŞIRI KARIN GURULTUSUNUN SEBEBİ NEDİR?

Üstte bahsettiğimiz her şey vücudumuzun normal, bildiğimiz aktiviteleridir. Mideniz aşırı guruldadığında, bu sadece sağlığınızı değil aynı zamanda sindirim sürecinizi de etkiler. Bu olay sık sık sebepsiz yere görülür. Hoşumuza gitmeyen bu sesler açlıktan daha fazla şey ifade ediyor olabilir.

SIKI DİYETLER

Eğer gün veya gece içinde normalde yediğinizden daha az yediyseniz, sindirim sisteminizin kafasını karıştırmış olabilirsiniz. Belli başlı besinleri veya yüksek kalorileri barındıran gıdaları içeren sıkı diyetler genelde aşırı mide sesi meydana getirirler, çünkü eğer besin hızlıca sindirilebiliyorsa, vücudunuza açlık işaretleri gönderir.

MEŞRUBAT TÜKETİMİ

Midenizdeki gazların ve havanın karışımı da bu seslere yol açıyor olabilir. Eğer meşrubat ve karbonatlı, gazlı içecekler tüketiyorsanız sindirim sisteminizdeki baloncuk sayısını arttırarak mide seslerinin oluşmasına sebep oluyor olabilirsiniz. Eğer vücudunuz bu havadan doğal yollarla kurtulamıyor ise, bu süreç sindirim sisteminizde zaman alıyor olabilir. Aşırı hızlı yemek veya yemek yerken hava da yutmak bu semptoma neden olur.

GIDA HASSASİYETİ

Süt, yoğurt, krema ve peynirdeki laktoz genellikle en çok bilinen hassasiyet kaynağı elementtir. Bu içerikler midenizde çok fazla kalırsa, buralardaki bakterilerin ekstra gaz ve baloncuk yapmasına yol açar. Eğer herhangi bir gıdaya karşı intoleransınız varsa bunu tüketmemelisiniz.

ÜLSER

Sindirim sisteminizdeki ülser de bu seslerin başka bir etkeni olabilir, sadece zamanı ve sisteminizdeki havanın büyüklüğü değişir. Bu durum genellikle acı ve rahatsızlıkla birlikte oluşur ve açlıkla hiç bir ilgisi yoktur. Beslenme düzeninizi her zaman bu rahatsızlığınıza göre şekillendirmelisiniz.

HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU

Bu rahatsızlığın semptomları ülserin semptomları ile benzerdir, çünkü midesel seslerin yanı sıra belli başlı yiyecekleri tükettiğinizde acıya neden olurlar.